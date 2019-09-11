В Майском под Тамбовом построят 8,4 км дорог

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-11T11:01:42+03:00

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В микрорайоне Майский в Тамбовском районе ведется активная застройка. В 2019 году здесь планируется построить 8,42 км дорог. На это выделено около 246,4 млн рублей, в том числе 178,6 млн из федерального бюджета и 7,7 млн из областного бюджета. Завершение строительства прогнозируется в декабре.

В списке работ асфальтирование проезжей части, оборудование тротуаров, заездных карманов, установка дорожных знаков и бордюрного камня. Также планируется благоустроить территорию. В настоящее время рассчитывается стоимость установки светильников на имеющиеся опоры.

- В микрорайоне Майский под индивидуальное жилищное строительство было выделено почти две тысячи участков для многодетных семей. Это 51 улица протяженностью 43 километра. Стоимость строительства дорог в «Майском» составляет 1 миллиард 247 миллионов рублей. В связи с этим, работы разделены на несколько этапов, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU