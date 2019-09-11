На Авиационной в Тамбове появится новый светофор
На улице Авиационная (от Комиссара Московского до Ипподромной) завершаются работы по установке дублирующих знаков пешеходного перехода над проезжей частью. Кроме того, здесь монтируется новый светофор на пересечении с улицей Майской.
Уложено новое дорожное покрытие на площади в 30 тысяч кв. м. На всей протяженности дороги работники заменили бортовой камень протяженностью 3 тысячи м. Отремонтировано 8 тысяч кв. м тротуаров, обновлены технические тротуары. Нанесена дорожная разметка, установлены опоры для дублирующих знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью.
-Такие знаки появятся на пересечении улицы Авиационная с улицами 40 лет Октября, Делегатская и Бастионная. На пересечении с улицей Майской пешеходный переход станет регулируемым - здесь подключают новый светофор. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена также установка 400 метров перильных ограждений, - сообщили в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU