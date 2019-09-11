На Авиационной в Тамбове появится новый светофор

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-11T10:00:21+03:00

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На улице Авиационная (от Комиссара Московского до Ипподромной) завершаются работы по установке дублирующих знаков пешеходного перехода над проезжей частью. Кроме того, здесь монтируется новый светофор на пересечении с улицей Майской.

Уложено новое дорожное покрытие на площади в 30 тысяч кв. м. На всей протяженности дороги работники заменили бортовой камень протяженностью 3 тысячи м. Отремонтировано 8 тысяч кв. м тротуаров, обновлены технические тротуары. Нанесена дорожная разметка, установлены опоры для дублирующих знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью.

-Такие знаки появятся на пересечении улицы Авиационная с улицами 40 лет Октября, Делегатская и Бастионная. На пересечении с улицей Майской пешеходный переход станет регулируемым - здесь подключают новый светофор. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена также установка 400 метров перильных ограждений, - сообщили в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU