2019-09-11T09:33:03+03:00
Общество

В Тамбове завершают подготовку к началу отопительного сезона

Стартует он, как только среднесуточные температуры опустятся ниже +8 градусов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В администрации города Тамбова сейчас еженедельно ведут контроль текущего состояния ремонтных работ на тепловых сетях, а также ставят задачи по недопустимости нарушения сроков и обеспечению высокого качества выполнения работ. Муниципальное предприятие «Теплосервис» является одной из ведущих теплоснабжающих организаций города Тамбова. Предприятие эксплуатирует котельные различной производственной мощности, ЦТП и ИТП, расположенные в разных частях города.

Как рассказали в МУП «Теплосервис», сейчас на всех котельных завершаются работы по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики, газового хозяйства, насосного оборудования и котельных агрегатов.

- На сегодняшний день завершены работы по замене трубопровода на участке от ТК-1а, ТК-1б до дома №18 по улице Весенняя и на участке от ТК-5 - ТК-4а - ТК-4б до жилого дома №7 по ул. Красноармейская, - поясняют в мэрии Тамбова. - На заключительном этапе находится замена участка трубопровода на ул. А.Бебеля, в настоящее время ведется подключение к системе отопления здания музыкального колледжа. Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей в западной части города на улицах Ново-стремянная, Лесная, Гастелло, а также на улице Сергеева-Ценского в южной части. В ближайшее время после окончания ремонтных работ будет произведено благоустройство территорий.

Работы по заполнению тепловых сетей проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Из 672 жилых домов, которые обслуживаются МУП «Теплосервис», в 155 системы уже заполнены и полностью готовы к пуску тепла, при этом следует учитывать, что тепловые сети части домов заполняются непосредственно в период подачи теплоносителя. Как сообщили в Единой городской центральной диспетчерской службе, в целом по городу в первую неделю сентября уже в трети жилых домов завершено заполнение сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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