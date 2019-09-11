2019-09-11T07:15:06+03:00
Происшествия

Аварию на водоводе в северной части Тамбова планируют устранить к вечеру 11 сентября

Жителей предупреждают о возможном отключении холодной воды
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария на водоводе произошла вечером 10 сентябряАвария на водоводе произошла вечером 10 сентябряФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В областном центре продолжаются работы по устранению аварии на водоводе диаметром 600 мм, которая произошла вечером 10 сентября у дома №63б по улице Рылеева. По данным городской администрации, специалисты обнаружили в трубе продольную трещину, часть водовода разрушилась. В течение дня поврежденный участок планируют демонтировать и заменить.

- Ночью велись подготовительные работы. При этом водоснабжение потребителей полностью не прекращалось, однако для создания необходимого запаса воды на утро (пик разбора) повысительные насосные станции отключались, давление воды снижалось. Водоснабжение социально значимых объектов, попавших в зону аварии, было обеспечено, - сообщают в мэрии Тамбова. – В 5 часов утра 11 сентября на выходе с 36 подъёма запас воды в резервуарах составляет порядка 30 процентов. Для обеспечения водой потребителей повысительные насосные станции включены.

Жителей домов, попавших в зону аварии предупреждают, что во время проведения ремонтных работ днем 11 сентября возможно частичное отключение водоснабжения части многоквартирных домов в северной части города. Специалисты планируют завершить все в течение дня и к вечеру приступить к восстановлению необходимого запаса воды в резервуарах 36 подъема.

По данным АО «Тамбовские коммунальные системы», в зону снижения давления холодной воды попали дома в северной части города от железнодорожного полотна ул. Пушкарская в границах улиц Пушкарская, Степная, Защитная, далее на север в сторону окружной дороги (Северный обход) ул. Никифоровская, Б.Энтузиастов, К.Маркса, Чичерина, Мичуринская, Рылеева, а также м-нах Ласки, Радужный, Солнечный, Уютный, Слобода, Майский, Северный, Телецентр.

Ухудшение напора холодной воды произошло также в отделениях Тамбовской психиатрической больницы, расположенных в микрорайоне Радужном, областной детской больнице и офтальмологической больнице, расположенных на улице Рылеева, а также областном специализированном доме ребенка на улице Мичуринской. Также снижено давление на нескольких ЦТП, ИТП и котельных, обслуживающих северную часть города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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