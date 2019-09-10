В лесу нашли тела пропавших тамбовчан

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-10T12:50:05+03:00

На месте обнаружения тел работают следователи и криминалисты Фото: СУ СК России по Тамбовской области

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Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области расследуют уголовное дело об исчезновении двух жителей Котовска.

10 сентября тела 23-летней девушки и 28-летнего молодого человека вместе с автомобилем мужчины были найдены в лесополосе около трассы «Тамбов-Шацк».

По версии следствия, молодые люди познакомились в одном из кафе Котовска. Через некоторое время они уехали оттуда на автомобиле погибшего в неизвестном направлении.

- По предварительным данным, молодые люди попали в дорожно-транспортное происшествие. Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU