В лесу нашли тела пропавших тамбовчан
Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области расследуют уголовное дело об исчезновении двух жителей Котовска.
10 сентября тела 23-летней девушки и 28-летнего молодого человека вместе с автомобилем мужчины были найдены в лесополосе около трассы «Тамбов-Шацк».
По версии следствия, молодые люди познакомились в одном из кафе Котовска. Через некоторое время они уехали оттуда на автомобиле погибшего в неизвестном направлении.
- По предварительным данным, молодые люди попали в дорожно-транспортное происшествие. Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU