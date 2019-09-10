Житель Тамбовской области украл у односельчанина мотоцикл

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-10T13:31:44+03:00

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В дежурную часть полиции поселка Сатинка обратился 32-летний мужчина. Он оставил свой мотоцикл «Ирбис VR-1» во дворе дома у своего приятеля. Оттуда его и похитил злоумышленник.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель 1991 года рождения, которого доставили в отделение полиции и опросили. Задержанный дал признательные показания и вернул украденный мотоцикл, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU