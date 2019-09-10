Проект территориальной схемы Тамбовской области по обращению с отходами отправили на доработку

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-10T11:31:45+03:00

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В Тамбовской области завершилось обсуждение проекта корректировки территориальной схемы по обращению с твердыми бытовыми отходами. Оно проводилось региональным управлением ТЭК и ЖКХ с 5 августа по 4 сентября.

Как следует из заключения об учете поступивших в рамках общественного обсуждения замечаний и предложений, в общей сложности у различных организаций, ведомств и частного лица – Андрея Кондранина, возник ряд претензий по поводу проекта документа. В общей сложности от них поступило 26 замечаний. Однако далеко не все они были приняты.

Так, ООО «КомЭК» считает, что исключение с 2023 года из территориальной схемы мусоросортировочного завода под Тамбовом является необоснованным. Это заявление не учли, ссылаясь на то, что использование мусоросортировочного комплекса без действующего полигона ТБО нецелесообразно. Более того, с развитием северной части Тамбова, расстояние от жилой застройки до мусоросортировочного комплекса (которое сейчас составляет 1,4 км), будет сокращаться, а по закону такие объекты должны находиться минимум в 1 км от жилья.

Отклонили в ТЭК и ЖКХ предложение «КомЭК» модернизировать мусоросортировочный комплекс. Чиновники считают, что оборудование, приобретенное в 2008 году, необходимо полностью заменить, а это потребует слишком больших инвестиций.

Претензии прокуратуры Тамбовской области и ООО «КомЭК», которые указали на отсутствие «подробностей» относительно строительства нового экотехнопарка «Центральный», а также на то, что в проекте документа не обозначено конкретное месторасположения этого объекта, признали справедливыми.

Что касается значительного роста тарифов на услуги регоператора (на это указали УФАС по Тамбовской области, ООО «КомЭК» и Андрей Кондранин), в ТЭК и ЖКХ пояснили, что указанные в документе значения, а стоимость вывоза мусора в регионе к 2030 году предварительно может вырасти в два раза, – это прогноз. Каким будет фактический тариф, зависит от экономических затрат мусоровывозящей компании.

Управление экономической политики области указало на то, что выделение 800 миллионов бюджетных средств из 2 миллиардов, которые потребуются на строительство экотехнопарка «Центральный», не предусмотрены региональными программами. После рассмотрения всех поступивших при обсуждении проекта корректировки новой терсхемы региона, в ТЭК и ЖКХ решили учесть замечания и предложения, которые были приняты.

- Их учтут в доработанном проекте корректировки территориальной схемы в 30-дневный срок, - говорит начальник ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева. – Доработанный проект терсхемы повторно будет размещен на сайте управления с целью проведения повторного общественного обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU