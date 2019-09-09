Часы на стеле Тамбова будут отсчитывать время до Покровской ярмарки
Арт-объект окрасится в фирменные цвета события
Часы на стеле будут настроены в ближайшее времяФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Стела отсчета обратного времени рядом с городским парком культуры и отдыха в Тамбове переоборудуется. Теперь ее часы будут показывать, сколько времени осталось до главного события осени – Покровской ярмарки.
- Арт-объект, расположенный в центре города, украсят фирменные цвета Международной Покровской ярмарки. На вершине стелы разместится официально зарегистрированный в Государственном реестре товарный знак ярмарки, - рассказали в городской администрации.
Официальный отсчет обратного времени будет запущен сразу же после завершения подготовки стелы.
ИСТОЧНИК KP.RU