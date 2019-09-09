Часы на стеле Тамбова будут отсчитывать время до Покровской ярмарки

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-09T18:46:18+03:00

Часы на стеле будут настроены в ближайшее время Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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Стела отсчета обратного времени рядом с городским парком культуры и отдыха в Тамбове переоборудуется. Теперь ее часы будут показывать, сколько времени осталось до главного события осени – Покровской ярмарки.

- Арт-объект, расположенный в центре города, украсят фирменные цвета Международной Покровской ярмарки. На вершине стелы разместится официально зарегистрированный в Государственном реестре товарный знак ярмарки, - рассказали в городской администрации.

Официальный отсчет обратного времени будет запущен сразу же после завершения подготовки стелы.

ИСТОЧНИК KP.RU