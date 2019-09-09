На набережной Тамбова появятся 22 камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-09T16:29:53+03:00

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На улице Набережной областного центра в ближайшее время должны появиться 22 уличные камеры видеонаблюдения. Соответствующую закупку разместило муниципальное учреждение «Единая городская центральная диспетчерская служба». На приобретение и подключение камер к системе «Безопасный город» из бюджета областного центра выделяют 3,3 миллиона рублей. Работы, по условиям контракта, победитель тендера должен будет выполнить в течение 25 дней с момента его заключения. Информация с камер должна будет храниться в течение месяца.

- Целью модернизации городской системы видеонаблюдения по улице Набережная является повышение защиты населения и территорий города Тамбов от угроз криминогенного характера, обеспечения безопасности людей путем повышения качества и оперативности сбора, обработки и хранения данных о происшествиях, - говорится в документах закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU