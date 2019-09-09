Тамбовская область завершает подготовку к зиме

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-09T17:03:26+03:00

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В Тамбовской области завершает подготовка к осенне-зимнему сезону. Произведены плановые работы по ремонту и наладке оборудования, в том числе и резервного.

На 100 % к отопительному сезону готовы детские сады, учебные и медицинские заведения – на 99 %, многоквартирные дома – на 96 %.

- Что касается конкретных муниципалитетов, то 100-процентную готовность и по жилому сектору, и по объектам социальной сферы демонстрируют Бондарский, Гавриловский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Петровский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Староюрьевский, Токаревский, Уваровский, Уметский районы, - рассказали в администрации Тамбовской области.

В городах жилой фонд, объекты социальной сферы, технические объекты демонстрируют готовность на 80-100 %.

ИСТОЧНИК KP.RU