Тамбовчанин позарился на шуруповерт в магазине
После задержания инструмент пришлось вернуть
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В магазин поселка Строитель зашел неизвестный. Дождавшись, когда продавец отвернется, он похитил с прилавка шуруповерт. Обнаружив пропажу, владелец магазина обратился в полицию.
Полицейские изъяли запись с ближайшей видеокамеры и составили описание воришки. В итоге им удалось выйти на 26-летнего местного жителя.
- Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и вернул украденный электроинструмент, - рассказали в УМВД по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU