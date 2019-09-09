Тамбовчанин позарился на шуруповерт в магазине

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-09T16:00:39+03:00

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В магазин поселка Строитель зашел неизвестный. Дождавшись, когда продавец отвернется, он похитил с прилавка шуруповерт. Обнаружив пропажу, владелец магазина обратился в полицию.

Полицейские изъяли запись с ближайшей видеокамеры и составили описание воришки. В итоге им удалось выйти на 26-летнего местного жителя.

- Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и вернул украденный электроинструмент, - рассказали в УМВД по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU