В Тамбовской области назначен исполняющий обязанности начальника управления экономической политики

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-09T15:30:05+03:00

Ирина Пустовит зарекомендовала себя как первоклассный специалист Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Губернатор Александр Никитин назначил временно исполняющей обязанности начальника управления экономической политики Ирину Пустовит. Ее стаж работы в областной администрации 9 лет. С 2016 года она является заместителем начальника управления экономической политики. С 2018 года ей присвоен чин государственного советника Тамбовской области 2 класса.

- Ирина Пустовит зарекомендовала себя грамотным, ответственным специалистом, отлично разбирающимся в финансовой сфере, а также юридических вопросах, - сообщили в администрации Тамбовской области.

Напомним, что должность начальника управления экономической политики раньше занимал Сергей Юхачев, недавно назначенный исполняющим обязанности заместителя главы администрации области по экономическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU