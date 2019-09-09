В Тамбовской области назначен исполняющий обязанности начальника управления экономической политики
Губернатор Александр Никитин назначил временно исполняющей обязанности начальника управления экономической политики Ирину Пустовит. Ее стаж работы в областной администрации 9 лет. С 2016 года она является заместителем начальника управления экономической политики. С 2018 года ей присвоен чин государственного советника Тамбовской области 2 класса.
- Ирина Пустовит зарекомендовала себя грамотным, ответственным специалистом, отлично разбирающимся в финансовой сфере, а также юридических вопросах, - сообщили в администрации Тамбовской области.
Напомним, что должность начальника управления экономической политики раньше занимал Сергей Юхачев, недавно назначенный исполняющим обязанности заместителя главы администрации области по экономическим вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU