В Тамбове ремонтируют улицу архиепископа Луки
В Тамбове в рамках подготовки в Покровской ярмарке ремонтируется улица архиепископа Луки. 12 октября здесь пройдет часть праздничных мероприятий. Поэтому в настоящее время ведется ремонт дорожного полотна, следующий этап - мощение плиткой тротуара и организация поребрика.
В ходе ремонта дороги прорабатывается вопрос расширения заездного кармана. На улице необходимо привести в порядок фасады домов и благоустроить контейнерную мусорную площадку.
Кроме того, на следующей неделе должна быть готова предварительная схема размещения торговых объектов, организации зон торговли, площадок, где пройдет культурная программа ярмарки.
- Также должны быть разработаны графики проведения работ по благоустройству, направлены собственникам предписания по приведению в порядок фасадов и территорий, прилегающих к зданиям, расположенным на Набережной, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU