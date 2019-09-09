2019-09-09T09:03:01+03:00
Общество

В Тамбове ремонтируют улицу архиепископа Луки

Работы должны быть завершены к Покровской ярмарке
Марина Поповцева
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Благоустройство также коснется территорий, примыкающих к НабережнойБлагоустройство также коснется территорий, примыкающих к НабережнойФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове в рамках подготовки в Покровской ярмарке ремонтируется улица архиепископа Луки. 12 октября здесь пройдет часть праздничных мероприятий. Поэтому в настоящее время ведется ремонт дорожного полотна, следующий этап - мощение плиткой тротуара и организация поребрика.

В ходе ремонта дороги прорабатывается вопрос расширения заездного кармана. На улице необходимо привести в порядок фасады домов и благоустроить контейнерную мусорную площадку.

Кроме того, на следующей неделе должна быть готова предварительная схема размещения торговых объектов, организации зон торговли, площадок, где пройдет культурная программа ярмарки.

- Также должны быть разработаны графики проведения работ по благоустройству, направлены собственникам предписания по приведению в порядок фасадов и территорий, прилегающих к зданиям, расположенным на Набережной, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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