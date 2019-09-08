2019-09-08T11:58:24+03:00
Общество

Здесь получают знания и эмоциональную разрядку: пожилых тамбовчан приглашают на «Библиодень-2019»

В программе: выставки, презентации, концерты, мастер-классы и даже танцы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Тамбовская областная библиотеке им. А. С. Пушкина проведет специальную акцию, приуроченную к Международному дню пожилых людей. Читателей «серебряного возраста» приглашают 26 сентября на «Библиодень-2019», программа которого включает выставки, презентации, концерты, мастер-классы и даже танцы.

Мероприятие сравнимо по масштабам с сетевым проектом «Библионочь». Но, если последний проект ориентирован на молодежь, то второй - на представителей старшего поколения.

- Пенсионеры обладают уникальным ценным ресурсом - свободным временем, которое может быть проведено с пользой и интересно. И библиотека в этом - лучший помощник. Здесь находят информацию, получают новые житейские знания, эмоциональную разрядку, эстетическое удовольствие, общение с книгами и людьми. Причем бесплатно, - отмечают организаторы акции.

«Библиодень» в главном книгохранилище региона пройдет уже в пятый раз, многие районные и поселковые библиотеки области присоединятся к акции впервые. Начнется мероприятие синхронно: в 12 часов на всех площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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