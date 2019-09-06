2019-09-06T17:29:36+03:00
Общество

В Тамбове закроют проезд под железнодорожным мостом

Рабочие приступают к ремонту путепровода
Марина Поповцева
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7 сентября стартует ремонт железнодорожного путепровода вблизи пересечения улиц Коммунальной и Гастелло. В связи с этим до завершения работ будут изменены маршруты движения автобусов № 2, 4, 13к, 17, 17в, 21, 35, 39, 41, 45, 46, 51, 52.

Автобусы маршрутов № 2, 4, 13к, 17, 17в, 21, 35, 39, 41, 45, 46 по пути с Ленинской площади после улицы Интернациональной будут следовать на Пролетарскую, Октябрьскую, Гастелло и далее обычным маршрутом.

Автобусы маршрутов № 2, 13к, 21, 35, 39, 41, 46, 45, 51 по пути с улицы Гастелло будут следовать на Октябрьскую, Пролетарскую, Интернациональную и далее обычным маршрутом.

- Со стороны улицы Гастелло автобус маршрута № 52 проследует на улицы Октябрьскую, Красную, Интернациональную и далее своим маршрутом. Автобус маршрута № 17в с улицы Гастелло будет следовать на улицу Октябрьскую, далее на улицу К. Маркса и затем своим маршрутом, - пояснили в администрации города Тамбова.

На время ремонта будет организована временная остановка общественного транспорта на нечетной стороне улицы Пролетарской, в районе дома № 63 по улице Интернациональной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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