2019-09-06T11:30:45+03:00
Происшествия

Мошенники выманили у тамбовчан 70 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка
Марина Поповцева
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Двое жителей Тамбовской области стали жертвами мошенников. У 49-летней тамбовчанки с карты пропало 52 тысячи рублей, иностранный студент лишился 18 тысяч.

В обоих случаях аферисты представились сотрудниками банка и сообщили о якобы попытках списать деньги с карт. Потерпевшие послушно выполняли требования и сами давали злоумышленникам код доступа к «мобильному банку».

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, по фактам обмана полицейские проводят проверки, устанавливаются личности мошенников. Известно, что аферисты звонили с номеров, зарегистрированных в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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