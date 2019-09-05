В Тамбовской области молодой человек пытался откупиться от полицейского

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-05T18:00:04+03:00

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Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

По информации следствия в селе Никольское Рассказовского района сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял обвиняемый. Молодой человек был нетрезв. В патрульном автомобиле он, желая откупиться от полицейских, положил 5250 рублей в бардачок, затем еще 5 тысяч рублей в карман куртки инспектора, хотя его предупреждали об ответственности за дачу взятки.

- Однако довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как полицейские отказались от незаконного денежного вознаграждения. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU