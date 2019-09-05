2019-09-05T17:01:47+03:00
Общество

Руководитель компании недоплатил государству более 15 млн рублей налогов

Мужчину приговорили к 300 тысячам рублей штрафа
Марина Поповцева
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Доказательства второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору сельскохозяйственной организации. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации.

Следствие и суд установили, что генеральный директор позаботился о внесении заведомо ложных сведений в налоговые декларации, которые позже были представлены в налоговую. В итоге в бюджетную систему РФ не поступило более 15 млн рублей. Чтобы возместить ущерб на земельные участки и машины фигуранта был наложен арест.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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