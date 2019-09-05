Руководитель компании недоплатил государству более 15 млн рублей налогов
Доказательства второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору сельскохозяйственной организации. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации.
Следствие и суд установили, что генеральный директор позаботился о внесении заведомо ложных сведений в налоговые декларации, которые позже были представлены в налоговую. В итоге в бюджетную систему РФ не поступило более 15 млн рублей. Чтобы возместить ущерб на земельные участки и машины фигуранта был наложен арест.
- Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU