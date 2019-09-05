Житель Тамбовской области пошел на грабеж ради бутылки

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-05T15:11:28+03:00

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Прокуратура Петровского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу местного жителя. Ранее мужчина был осужден за кражу и получил 2 года условно. На сей раз его обвинили в грабеже.

Обвинение доказало, что злоумышленник, будучи нетрезв, пришел в магазин и вынес с прилавка бутылку крепкого алкоголя. Он полагал, что его действия никто не заметил, однако сотрудники магазина были начеку и потребовали плату за спиртное. Тогда мужчина попросту убежал вместе с добычей.

- Петровским районным судом осужденный приговорен к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU