В Тамбове будут мирить разводящиеся пары

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-05T14:30:16+03:00

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В Тамбове откроется Центр профилактики расторжения браков. Он начнет работу на базе библиотеки - филиала № 1 имени К.В. Плехановой. Проект был создан некоммерческой организацией «Центр социокультурной аналитики». На его реализацию НКО получило президентский грант в размере 1,6 млн рублей.

Центр откроется 16 сентября. Здесь можно будет записаться на бесплатный прием к психологу и юристу-медиатору. Для пар, испытывающих трудности в браке, будут проводиться тренинги.

- Проект нацелен на уже сложившиеся семьи, в которых возникли трудности и на пары, которые только собираются вступить в брак. Отдельное внимание будет уделено проблемам защиты прав и интересов детей в семье, вопросам противодействия насилию в семье, продвижению традиционных семейных ценностей среди тамбовчан, - сообщают в областной администрации.

Кроме того, в Тамбове будет организована фотовыставка, посвященная семьям, которые долго прожили в браке. Состоится Межрегиональная конференция по проблемам сохранения института семьи и брака, пройдут просветительские мероприятия «Вступаем в брак: к чему нужно готовиться жениху и невесте».

ИСТОЧНИК KP.RU