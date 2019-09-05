Тамбовчанин выращивал на участке марихуану

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-05T13:44:03+03:00

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В Тамбовском районе сотрудники Управления Наркоконтроля задержали 33-летнего местного жителя. У него изъяли 50 граммов марихуаны. Мужчина пояснил, сорвал «травку» у дома. Во дворе его дома полицейские обнаружили плантацию наркосодержащих растений. Всего на участке было обнаружено и изъято боле 30 кустов марихуаны и один килограмм наркотика.

- Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу, по окончании которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU