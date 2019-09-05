Волонтеры Тамбовской области соберутся на «Подоскляй-2019»
С 13 по 15 сентября в селе Подоскляй Рассказовского района будет проходить V Областной слёт волонтёрских объединений «Подоскляй-2019».
Для добровольцев региона проведут тренинги, молодежи подскажут, как писать проекты для получения грантов, ребята изучат опыт работы ведущих добровольческих и молодёжных движений региона.
В свободное время участники смогут посетить развлекательные и спортивные площадки, поиграть в теннис и футбол, сразиться в лазертаг, принять участие в квестах и творческих мастер-классах.
«Подоскляй-2019» ежегодно собирает студентов и школьников из волонтёрских организаций региона.
- В слёте может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке: https://myrosmol.ru/event/33446, - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU