2019-09-05T09:00:44+03:00
Общество

Волонтеры Тамбовской области соберутся на «Подоскляй-2019»

5-й слет волонтерский объединений по традиции пройдет в Рассказовском районе
Марина Поповцева
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На слет приглашаются все желающие от 14 до 30 летНа слет приглашаются все желающие от 14 до 30 летФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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С 13 по 15 сентября в селе Подоскляй Рассказовского района будет проходить V Областной слёт волонтёрских объединений «Подоскляй-2019».

Для добровольцев региона проведут тренинги, молодежи подскажут, как писать проекты для получения грантов, ребята изучат опыт работы ведущих добровольческих и молодёжных движений региона.

В свободное время участники смогут посетить развлекательные и спортивные площадки, поиграть в теннис и футбол, сразиться в лазертаг, принять участие в квестах и творческих мастер-классах.

«Подоскляй-2019» ежегодно собирает студентов и школьников из волонтёрских организаций региона.

- В слёте может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке: https://myrosmol.ru/event/33446, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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