2019-09-04T15:30:35+03:00
Звезды

В Тамбовскую областную детскую библиотеку поступило около 1500 новых книг

Среди новинок художественная и научная литература
Марина Поповцева
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В списке новинок книги на любой вкусВ списке новинок книги на любой вкусФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовская областная детская библиотека получила к началу нового учебного года 1,5 тысячи новых книг из обменно-резервного фонда. В списке художественная литература, сказки, исторические, приключенческие, фантастические, научно-познавательные книги, литература о путешествиях и выдающихся людях.

- В числе поступивших экземпляров есть и великолепные подарочные книги, энциклопедии по различным отраслям знаний, а также книги-сюрпризы о животных. Есть и новая детская и подростковая литература, современная литература для дошкольников и младших школьников, а также книги по искусству, мифологии, технике, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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