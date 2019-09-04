В Тамбовскую областную детскую библиотеку поступило около 1500 новых книг

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-04T15:30:35+03:00

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Тамбовская областная детская библиотека получила к началу нового учебного года 1,5 тысячи новых книг из обменно-резервного фонда. В списке художественная литература, сказки, исторические, приключенческие, фантастические, научно-познавательные книги, литература о путешествиях и выдающихся людях.

- В числе поступивших экземпляров есть и великолепные подарочные книги, энциклопедии по различным отраслям знаний, а также книги-сюрпризы о животных. Есть и новая детская и подростковая литература, современная литература для дошкольников и младших школьников, а также книги по искусству, мифологии, технике, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU