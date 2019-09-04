В Котовске проверили готовность теплосетей к зиме
Оборудование подготовлено, производится устранение порывов
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В Котовске проверили процесс подготовки теплосетей к зиме. Все основное теплообменное оборудование полностью готово к работе. Насосное оборудование на центрально-тепловых пунктах перебрали и покрасили.
- Сегодня остается после двух гидравлических испытаний 15 порывов, устранение которых производится согласно графику, - рассказали в администрации города Котовска.
После того, как порывы будут устранены, начнется процедура заполнения систем отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU