2019-09-04T11:29:49+03:00
Недвижимость

В Котовске проверили готовность теплосетей к зиме

Оборудование подготовлено, производится устранение порывов
Марина Поповцева
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В Котовске проверили процесс подготовки теплосетей к зиме. Все основное теплообменное оборудование полностью готово к работе. Насосное оборудование на центрально-тепловых пунктах перебрали и покрасили.

- Сегодня остается после двух гидравлических испытаний 15 порывов, устранение которых производится согласно графику, - рассказали в администрации города Котовска.

После того, как порывы будут устранены, начнется процедура заполнения систем отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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