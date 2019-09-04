В Котовске проверили готовность теплосетей к зиме

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-04T11:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Котовске проверили процесс подготовки теплосетей к зиме. Все основное теплообменное оборудование полностью готово к работе. Насосное оборудование на центрально-тепловых пунктах перебрали и покрасили.

- Сегодня остается после двух гидравлических испытаний 15 порывов, устранение которых производится согласно графику, - рассказали в администрации города Котовска.

После того, как порывы будут устранены, начнется процедура заполнения систем отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU