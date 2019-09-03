2019-09-03T17:00:26+03:00
Общество

В Мичуринске завершено строительство новой котельной

Современная система будет отапливать школу на Энгельса
Марина Поповцева
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В новом учебном году школьникам будет теплоВ новом учебном году школьникам будет теплоФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Мичуринская школа на улице Энгельса, 2 получила новую котельную. Объект был возведен с нуля, к школе по двору проложено несколько десятков метро современных труб с изоляцией из пенополиуретана. В настоящее время работы полностью завершены.

- Котельная может бесперебойно работать при температурах до – 40° С. Котлы оборудованы автоматикой безопасности и регулирования. Для удаления дымовых газов установлена утепленная дымовая труба из нержавеющей стали, устойчивая к воздействию конденсата, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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