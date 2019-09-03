2019-09-03T15:00:23+03:00
Звезды

Тамбовский театр кукол открывает сезон

Юные зрители увидят «Мертвые души», «Ваню Датского» о современное прочтение «Курочки Рябы»
Марина Поповцева
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Театр кукол решил удивить тамбовчанТеатр кукол решил удивить тамбовчанФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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3 сентября тамбовский Театр кукол откроет 86-й театральный сезон необычной премьерой. Зрители увидят спектакль «Мертвые души» по мотивам поэмы Гоголя. Кукольно-драматический спектакль поставил в Тамбове известный питерский режиссер Давид Бурман.

Режиссер увидел поэтому как ироничный детектив. В его постановке произведение Гоголя представлено эпизодами из пьесы Михаила Булгакова. А самое необычное в том, что роль Чичикова исполнит актер драматического театра Сергей Ключников, всех же остальных персонажей сыграют куклы.

- Спектакль рассчитан на детей от 12-ти лет и старше. Но, как подчеркнул режиссер, постановка будет интересна и взрослым зрителям, поэтому рекомендует приходить всей семьей. Премьеру «Мертвых душ» приурочили к началу нового учебного года, - рассказали в администрации Тамбовской области.

С 6 по 9 сентября на тамбовской сцене свои спектакли представит Хакасский национальный театр кукол «Сказка». Тамбовские зрители увидят постановку "Ваня Датский" - моноспектакль актрисы Юлии Рысюковой по мотивам поморских рассказов Бориса Шергина.

7 сентября гости сыграют спектакль "Соседи", ставшим «Лучшим спектаклем в театре кукол» (премия «Золотая Маска») в 2009 году.

8 сентября на суд зрителей представят спектакль «Загадка курочки Рябы» по мотивам русской народной сказки. На известную историю режиссер взглянул по-новому, получилось задорно, весело и современно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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