В Тамбове отремонтировали стадион 2 корпуса школы №22

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-03T13:30:18+03:00

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На территории школьного стадиона корпуса 2 школы № 22 проводился ремонт тепловых сетей. К 1 сентября завершена перекладка труб и восстановлено асфальтовое покрытие и отсыпка грунта. В предыдущие годы так получалось не всегда, что усложняло проведение уроков физкультуры. Однако теперь ремонт сетям потребуется нескоро.

- Срок гарантийной эксплуатации труб с применением современных технологий, уложенных на территории школы, составляет 30 лет. Теперь можно рассчитывать на то, что учебный процесс не будет прерываться ремонтными работами, - сообщают в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU