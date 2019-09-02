В Тамбовской области в аварии пострадала 10-летняя девочка
Помощь ребенку оказали на месте
Женщина не справилась с управлением и машина оказалась в кюветеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 369-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Первомайском районе, 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Kia Rio» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
- В результате ДТП водитель и десятилетняя девочка получили телесные повреждения. Пострадавшим на месте происшествия была оказана медицинская помощь, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU