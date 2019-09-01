2019-09-01T19:31:13+03:00
Общество

В 900 учебных заведений Тамбовской области 2 сентября придут спасатели

Спасатели научат школьников и студентов самому необходимому
Анна ГРЕБЕНКИНА
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2 сентября сотрудники МЧС проведут Всероссийский урок по ОБЖ в более чем 900 учебных заведениях Тамбовской области. В понедельник в школах и вузах пройдут не только внеклассные часы, но и тренировки по экстренной эвакуации, показательные выступления пожарных и спасателей, демонстрация спецтехники и оборудования. Начиная со 2 сентября МЧСники отправятся и в детсады, там спасатели будут проводить интерактивные игры и раздавать буклеты.

Как подчеркивают в ведомстве, цель таких занятий - напомнить детям о правилах поведения в любой экстремальной ситуации и на практике отработать правильные действия при ее возникновении.

Во время уроков спасатели еще раз напомнят учащимся телефоны экстренных служб, по которым необходимо звонить при возникновении ЧС - на номер «112», «01» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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