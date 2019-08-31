Тамбовчане жалуются на беспорядок на Полынковском кладбище

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-31T12:44:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрацию города Тамбова поступают жалобы на посетителей Полынковского кладбища. По их словам, наводя порядок на могилах своих родных, мусор нередко выбрасывают на расположенные рядом могилы.

- На территории Полынковского кладбища установлены 8 бункеров-накопителей. Все они рассредоточены по кладбищу, чтобы у каждого, кто пришел навести порядок на могиле близкого человека, была возможность донести мусор до организованного места его сбора. Если в прямой видимости нет контейнера, это не означает, что можно сваливать мусор к соседней оградке или на чужую могилу, - напоминают в городской администрации.

Кроме того, чиновники сообщили, что при возникновении подобных проблем можно связаться с комитетом городского хозяйства по телефонам: 79-03-79, 79-03-76. Там помогут связаться с региональным оператором и проблема будет решена в течение 2-3 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU