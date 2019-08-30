2019-08-30T14:00:20+03:00
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили почти 2 тысячи пачек контрафактных сигарет

Житель Моршанска перевозил табачную продукцию в личном авто
Марина Поповцева
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На 84-м километре автотрассы "Тамбов-Шацк" сотрудники ГИБДД и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции остановили автомобиль. В авто обнаружили почти 2 тысячи пачек сигарет с признаками контрафакта. Владельцем транспортного средства оказался 38-летний житель Моршанска.

- Подозреваемый доставлен в отдел, где в ходе опроса дал признательные показания. Контрафактная продукция изъята и направлена на специальную экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Виновный может получить штраф до 300 тысяч рублей, либо отправиться на обязательные работы до 480 часов, либо попасть в тюрьму на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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