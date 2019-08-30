Тамбовчанин угрожал пенсионеру и отнял у него телефон
Злоумышленник может получить до 7 лет тюрьмы
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В тамбовский отдел полиции № 3 поступило сообщение об открытом хищении имущества. Угрожая, неизвестный выхватил у пенсионера из рук сотовый телефон. По «горячим следам» удалось задержать 41-летнего тамбовчанина.
- В ходе опроса задержанный дал признательные показания. Похищенный мобильник вернули владельцу, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы и до 10 тысяч рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU