Тамбовчанин угрожал пенсионеру и отнял у него телефон

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-30T12:01:34+03:00

Злоумышленник может получить до 7 лет тюрьмы

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В тамбовский отдел полиции № 3 поступило сообщение об открытом хищении имущества. Угрожая, неизвестный выхватил у пенсионера из рук сотовый телефон. По «горячим следам» удалось задержать 41-летнего тамбовчанина.

- В ходе опроса задержанный дал признательные показания. Похищенный мобильник вернули владельцу, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы и до 10 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU