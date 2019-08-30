В Тамбове девушка за рулем стала виновницей двойной аварии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-30T11:30:19+03:00

В аварию попали сразу три иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадали водитель и пассажирка одной из машин

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В Тамбове на улице Магистральной 25-летняя женщина за рулем автомобиля «Toyota Corolla» столкнулась автомобилем «Volkswagen Polo». По инерции «Тойота» продолжила движение и врезалась в «Opel Mokka».

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажирка автомобиля «Volkswagen Polo», женщина 1996 года рождения, которые были осмотрены на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU