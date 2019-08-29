2019-08-29T17:03:14+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области, попавшийся на краже, был уличен в хранении марихуаны

При обыске у воришки нашли наркотики
Марина Поповцева
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Рассказовские полицейские получили заявление о хищении газового оборудования из частного дома. Стражи порядка выяснили, что 24-летний мужчина ночью пробрался на веранду дома пенсионерки и похитил оттуда газовый котел.

- Полиция установила личность подозреваемого, который оказался родственником потерпевшей. Злоумышленник был задержан, доставлен в отдел полиции и дал признательные показания. При проведении осмотра в гараже было обнаружено 10 граммов марихуаны. По словам подозреваемого, он нарвал наркосодержащие растения на пустыре на окраине города, - сообщают в региональном УМВД.

За кражу и незаконное хранение наркотических средств молодому человеку грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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