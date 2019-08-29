Жительница Тамбовской области пыталась надышаться газом и подожгла дом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-29T14:30:35+03:00

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В Мичуринске мировой судья вынес приговор по уголовному делу 20-летней местной жительницы. Ее обвиняют в повреждении чужого имущества в крупном размере.

По делу установлено, что девушка, находясь на съемной квартире, пыталась надышаться углеводородом до состояния опьянения. Для этого она открыла вентиль у баллона со сжиженным газом. Однако, вдохнув смесь, девушка сразу потеряла сознание, так и не успев закрыть вентиль баллона.

- В результате вышедших из баллона газовых паров и неустановленного следствием источника зажигания произошел химический взрыв газовоздушной смеси бытового газа в помещении указанной квартиры и пожар, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В результате была повреждена внутренняя отделка квартиры и некоторые предметы домашнего обихода, чем хозяйке квартиры причинен материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

Также повреждены оказались несколько других квартир в доме и находившееся там имущество. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Девушку приговорили к 150 часам обязательных работ. Кроме того, ей пришлось возместить ущерб каждому из потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU