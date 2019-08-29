Тамбовчане могут подать заявку на благоустройство своего двора в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-29T09:36:40+03:00

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Три года в Тамбове реализуется проект «Формирования комфортной городской среды». За два года в областном центре отремонтировали 72 двора, еще 36 будут благоустроены в 2019-м.

Заместитель председателя жилищного комитета Дмитрий Бурцев рассказал, как стать участником программы в 2020 году по минимальному перечню работ. Он включает ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, освещение, установку скамеек и урн. Необходимо с 1 по 15 октября подать заявку с оговоренным пакетом документов в жилищный комитет администрации города Тамбова по адресу Коммунальная, 6а, каб.5.

Пакет документов состоит из протокола общего собрания в двух экземплярах, на котором принято решение о благоустройстве двора одного или нескольких домов, схемы благоустройства, фото, которые позволяют увидеть панораму территории и состояние дорожного покрытия, ксерокопии документа, удостоверяющего личность заявителя.

Если от имени собственника действует представитель, то дополнительно необходим документ, удостоверяющий полномочия представителя. Жители также могут участвовать в программе по дополнительному перечню, если готовы к софинансированию в размере 20%. Он включает оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение и иные виды работ на усмотрение жильцов.

С 2019 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства изменены требования к протоколу общего собрания. Новая форма будет доступна для скачивания на официальном сайте администрации города со 2 сентября .

Также тамбовчане могут решить, какие общественные территории (к ним относятся не только парки и скверы, но и любые участки улиц, не являющихся дворами) будут благоустроены в 2021 году. с 1 по 30 сентября проголосовать можно, указав тот или иной адрес территории для благоустройства, как лично, так и дистанционно. Личную заявку можно подать в комитете городского хозяйства по адресу Коммунальная, 6а, каб.13. Дистанционно - проголосовать на сайте администрации города. Перечень мест, за которые жители голосовали наиболее активно, будет опубликован 4 октября. По шести выбранным для участия в рейтинговом голосовании территориям в январе-феврале 2020 года будут проходить публичные обсуждения дизайн-проектов, в ходе которых жители смогут внести свои замечания и предложения. Рейтинговое голосование состоится в Тамбове с 10 по 16 февраля следующего года и определит три территории, подлежащих благоустройству в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU