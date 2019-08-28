Под Тамбовом в аварии пострадала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-28T11:31:46+03:00

Водитель не справился с управлением и оказался на обочине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Машина выскочила на обочину и опрокинулась в кювет

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На 467-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Тамбовском районе 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и выехал на обочину. Машина опрокинулась в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир, шестнадцатилетняя девочка, получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ "ГКБ им. Архиепископа Луки", - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU