2019-08-28T11:31:46+03:00
Происшествия

Под Тамбовом в аварии пострадала 16-летняя девушка

Машина выскочила на обочину и опрокинулась в кювет
Марина Поповцева
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Водитель не справился с управлением и оказался на обочинеВодитель не справился с управлением и оказался на обочинеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 467-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Тамбовском районе 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и выехал на обочину. Машина опрокинулась в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир, шестнадцатилетняя девочка, получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ "ГКБ им. Архиепископа Луки", - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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