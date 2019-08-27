В Тамбове пойманы два драгдилера

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-27T17:00:24+03:00

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На въезде в Тамбов оперативники Управления Наркоконтроля УМВД области остановили автомобиль «Киа Рио» с московскими номерами. По оперативной информации сыщиков, в машине ехали наркокурьеры.

Двоих граждан ближнего зарубежья, находившихся в машине, доставили в Управление Нарконтроля. При досмотре в их одежде полицейские нашли два свертка с героином общим весом 336 граммов.

- Доставленные в полицию иностранцы признались, что в столице через сеть Интернет закупили партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области. Следственным Управлением УМВД области в отношении граждан ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Наркокурьеры находятся в следственном изоляторе. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU