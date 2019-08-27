Под Тамбовом проводятся тактико-специальные учения
Жителям области следует соблюдать осторожность
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С 27 по 30 августа на базе войсковой части 54607 проводятся тактико-специальные учения с личным составом воинских частей Тамбовского гарнизона.
Администрация города Тамбова предупреждает: чтобы избежать несчастных случаев, жителям Рады и Тригуляя в Тамбовском районе, а также Верхнеспасского в Рассказовском районе необходимо воздержаться от посещения территорий вблизи полигона.
ИСТОЧНИК KP.RU