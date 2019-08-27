2019-08-27T16:00:29+03:00
Происшествия

В Тамбовской области поймали телефонного вора

За кражу сотового мужчине грозит 2 года тюрьмы
Марина Поповцева
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В полицию обратилась жительница села Бурнак Жердевского района. Она сообщила, что после визита знакомого из райцентра у неё со стола пропал дорогой сотовый телефон. Полицейским удалось выяснить, что телефон похитил 32-летний мужчина.

- Злоумышленник, уже состоявший на учете в полиции за совершение аналогичных преступлений, доставлен в отдел, опрошен и дал признательные показания, - сообщают в региональном УМВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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