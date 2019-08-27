В Тамбовской области поймали телефонного вора
В полицию обратилась жительница села Бурнак Жердевского района. Она сообщила, что после визита знакомого из райцентра у неё со стола пропал дорогой сотовый телефон. Полицейским удалось выяснить, что телефон похитил 32-летний мужчина.
- Злоумышленник, уже состоявший на учете в полиции за совершение аналогичных преступлений, доставлен в отдел, опрошен и дал признательные показания, - сообщают в региональном УМВД.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2-х лет.
ИСТОЧНИК KP.RU