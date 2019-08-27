Тамбовская аспирантка заняла третье место на соревнованиях WorldSkills - Future Skills

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-27T11:02:09+03:00

Тамбовчанка доказала, что за ее профессией - будущее

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В Казани завершились соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills - Future Skills. Они проходили в рамках чемпионата WorldSkills Competition 2019. Третьей в компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» стала аспирант кафедры биотехнологий, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур МичГАУ Юлия Хорошкова.

Блок Future Skills впервые включен в мировое первенство по инициативе российской стороны. В 25 компетенциях представлено инновационное развитие существующих профессий.

- В целом, участники соревнований в 25 компетенциях демонстрировали мастерство в компьютерном создании цифровых заводов, управляемых компьютерными программами. Также они представляли агроинновации, когда оператор может управлять сельхозтехникой на разных полях из одной точки, находясь от них на большом расстоянии, - рассказали в областной администрации.

Всего за право называться лучшими в профессиях будущего боролось 169 участников из 16 стран.

Фото пресс-службы Мичуринского государственного аграрного университета

ИСТОЧНИК KP.RU