В Тамбовской области в аварии погиб 32-летний мужчина
Машина врезалась в дерево и опрокинулась в кювет
Мужчина скончался на месте аварииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Староюрьево 33-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» не справился с управлением и врезался в дерево. Машина опрокинулась в кювет.
- В результате ДТП пассажир автомобиля, мужчина 1987 года рождения, скончался на месте происшествия. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в ТОГБУЗ МГБ им С.С. Брюхоненко, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU