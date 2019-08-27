235 тамбовских предпенсионеров отправились на отдых по новой программе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-27T09:01:06+03:00

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С 2019 года работающие тамбовчане предпенсионного возраста могут бесплатно отдохнуть в санатории. Путевки предоставляются за счёт средств Фонда социального страхования. В этом году на отдых отправляется 235 тамбовчан.

Получить санаторно-курортное лечение могут работники, достигшие предпенсионного возраста, который наступает за 5 лет до пенсии по старости. В Тамбовской области такой возможностью воспользовалось более 30 организаций.

- Так, завод «Электроприбор» отправит в этом году в санатории 34 работника, ООО «Тамбовский бекон» - 26 человек, завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова – 21 сотрудника. География лечебно-профилактических учреждений обширна: здесь и Крым, и Ставропольский край, но в основном предпочтение отдается санаториям Тамбовщины, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU