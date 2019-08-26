В Тамбове скончался старейший моряк-подводник Юлий Порфирьевич Ксюнин

26 Авг. 19:27 2019-08-26T19:27:18+03:00

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На 106 году жизни скончался Юлий Порфирьевич Ксюнин, ветеран Великой Отечественной войны, старейший в России моряк-подводник, капитан I ранга. В его послужном списке более двадцати наград, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», орден Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

Юлий Порфирьевич пережил две революции и три войны. Он родился в Томске, окончил Высшее военно-морское училище имени Ф.Э. Дзержинского, служил на Тихоокеанском флоте инженером-механиком подводной лодки. Во время Великой Отечественной войны готовил кадры для подводных лодок и водолазов.

Во время войны с Японией Юлий Порфирьевич готовил десант для высадки в Северную Корею. Позже служил старшим офицером штаба Тихоокеанского флота, начальником Военно-морского учебного центра добровольного общества содействия Военно-морскому флоту. Работал военным представителем Главного управления кораблестроения Военно-морского флота в Красноярске, Ярославле, ГДР.

С 1960 года жизнь ветерана была связана с Тамбовской областью. Он стоял у истоков основания совета ветеранов Военно-морского флота, проводил встречи с молодежью, написал книгу «Записки подводника».

Фото Павла Васильева

ИСТОЧНИК KP.RU