2019-08-26T17:59:28+03:00
Общество

В Тамбовской области не контролировали качество питьевой воды

В 6 сельсоветах Бондарского района водоснабжение было организовано «спустя рукава»
Марина Поповцева
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Прокуратура Бондарского района проверила соблюдение законодательства о водоснабжении и водоотведении и выявила нарушения законодательства в деятельности органов местного самоуправления.

Закон требует, чтобы власти определили для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения гарантирующую организацию и установили зоны ее деятельности. Данная организация должна заключить договоры с организациями, эксплуатирующими объекты водоснабжения и водоотведения.

- Вместе с тем, как показала проверка на территории 6 сельсоветов района для объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности органов местного самоуправления, гарантирующая организация не определена. Кроме того, вопреки требованиям санитарных норм и правил, производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям в истекшем периоде 2019 года не производился, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Это может привести к нарушению прав граждан на бесперебойное и качественное обеспечение холодным водоснабжением. Поэтому прокуратура возбудила в отношении главы каждого из сельсоветов дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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