2019-08-23T17:58:58+03:00
Общество

В Тамбовское области предприятие задолжало по зарплате и ввело в заблуждение орган статистики

Прокуратура уличила компанию и призвала к порядку
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Моршанска установила, что в одном из моршанских предприятий имелась задолженность по зарплате за июнь 2019 года объемом 121 тысяча рублей. При этом компания предоставила в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области информацию об отсутствии задолженности.

Кроме того, выяснилось, что предприятие задолжало работникам за июль 179, 8 тысяч рублей, нарушив их трудовые права.

За предоставление недостоверных сведений о задолженности и несвоевременную выплату зарплаты прокуратура возбудила в отношении компании дела об административных правонарушениях. Они были направлены для рассмотрения в территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области и Государственную инспекцию труда Тамбовской области.

- Акты прокурорского реагирования находятся стадии рассмотрения, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тамбовской области остались без воды
В тамбовском управлении соцзащиты усилили контроль за финансами после кражи 7 миллионов на топливе
За «Атмановскими кулачками» можно будет наблюдать в прямом эфире
В Тамбове стартовал месячник по безопасности дорожного движения
Общественный совет по вопросам ЖКХ выявил нарушения в работе управляющих компаний
Тамбовчанка обманула компанию, в которой работала, на 40 млн рублей
В Тамбове пьяный угонщик врезался в автобус
Тамбовчанин получил судимость за близость с 15-летней школьницей
По проекту «Народная инициатива» ремонтируют дороги и водопровод, освещают улицы
Обидчик «тамбовской казначейши» отправится под суд за убийство
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Жительница Тамбовской области продала фотоаппарат, чтобы не платить алименты
В Тамбовской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержано 8 человек
На Тамбовщине при столкновении КамАЗа и легковушки погибла пожилая пара
В Мичуринске в реке нашли тело мужчины, пропавшего неделю назад
В Мичуринске отреставрируют памятник воинам-интернационалистам
В Тамбовской области не зафиксировано случаев бешенства у людей
В Тамбовской области оштрафовали главу сельхозкооператива
Юные тамбовчане встретились с детской писательницей
Участниками фестиваля «Тамбовщина за спорт» стали почти 5 тысяч человек
Аэропорт «Тамбов» заплатил штраф в 200 тысяч рублей за затягивание начала ремонтных работ
Тамбовские фермеры увеличили производство мяса
В Тамбовской области открылась выставка компьютерных копий картин импрессионистов
Тамбовчане проголосуют за лучший короткометражный фильм
Тамбовчанка угрожала сыну ножом, чтобы отнять и заложить его телефон
Тамбовчанка, убившая гражданского мужа, отправится в колонию на 7 лет
Прокуратура помогла жителям Тамбовской области, оставшимся без питьевой воды