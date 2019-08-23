В Тамбовское области предприятие задолжало по зарплате и ввело в заблуждение орган статистики

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-23T17:58:58+03:00

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Прокуратура Моршанска установила, что в одном из моршанских предприятий имелась задолженность по зарплате за июнь 2019 года объемом 121 тысяча рублей. При этом компания предоставила в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области информацию об отсутствии задолженности.

Кроме того, выяснилось, что предприятие задолжало работникам за июль 179, 8 тысяч рублей, нарушив их трудовые права.

За предоставление недостоверных сведений о задолженности и несвоевременную выплату зарплаты прокуратура возбудила в отношении компании дела об административных правонарушениях. Они были направлены для рассмотрения в территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области и Государственную инспекцию труда Тамбовской области.

- Акты прокурорского реагирования находятся стадии рассмотрения, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU