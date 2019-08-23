2019-08-23T15:08:02+03:00
Общество

В Тамбове стартовал месячник по безопасности дорожного движения

Мероприятие продлится до 20 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области дали старт месячнику безопасности дорожного движения, он пройдёт на территории области в период с 20 августа по 20 сентября. Сообщается, что особое внимание в ходе месячника уделят профилактике детского дорожного травматизма. С этой целью будет организована акция «Внимание, дети!».

В школах пройдут родительские собрания и уроки по изучению правил дорожного движения, в том числе с использованием возможностей мобильного автогородка «Лаборатория безопасности». Управлению образования и науки области поручили организовать работу родительских комитетов, патрулей и отрядов Юных инспекторов движения, направленную на пресечение нарушений правил дорожного движения. В рамках акции запланировано проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».

- Сотрудники ДПС проведут рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. В первые дни сентября они будут нести усиленное дежурство на дорогах вблизи школ, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Органам местного самоуправления поручено в кратчайшие сроки обустроить пешеходные переходы в соответствии с требованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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