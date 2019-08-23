2019-08-23T10:00:22+03:00
Общество

В Мичуринске отреставрируют памятник воинам-интернационалистам

Стоимость работ составит около 5 млн рублей
Марина Поповцева
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Новый проект памятника разработан с учетом всех пожеланийНовый проект памятника разработан с учетом всех пожеланийФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Памятник воинам-интернационалистам в Мичуринске отремонтируют. Новый проект был утвержден вместе с членами Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана», родителями и вдовами погибших воинов.

В соответствии с проектом, в центре мемориала появится фигура воина и надпись «Слава воинам-интернационалистам, солдатам локальных конфликтов», на панорамной стене - слова «Верны Родине и присяге…». Главными элементами останутся портреты героев.

- Изменения коснутся и прилегающей территории. Старая плитка будет демонтирована, на ее месте будет уложена новая. С двух сторон будут организованы клумбы с газонной травой, слева - высажены три туи. На территории будет организована подсветка с помощью светодиодных парковых прожекторов с регулировкой направления света. На проведение капитального ремонта памятника и работ по благоустройству будет направлено чуть больше 5 миллионов рублей, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Мемориал, открытый в 1989 году, давно требовал реконструкции. Он посвящен памяти мичуринцев, погибших в Демократической Республике Афганистан, Чечне, Дагестане и Сирии. Сегодня на памятной стене увековечены имена 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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