2019-08-23T09:30:23+03:00
Общество

В Тамбовской области не зафиксировано случаев бешенства у людей

Снизилось количество обращений с укусами животных
Марина Поповцева
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За 7 месяцев 2019 года в Тамбовской области зафиксировали 15 случаев бешенства среди животных в Староюрьевском, Бондарском, Пичаевском, Рассказовском, Тамбовском и Мичуринском районах. Кроме того, 1 случай был выявлен в Тамбове. Бешенство выявлено у 5 лис, 5 кошек, 3 собак, 3 сельскохозяйственных животных.

По сравнению с прошлым годом отмечено на 3 случая больше укусов диких животных (всего их в 2019 году произошло 50). Однако общее количество обращений к медикам с укусами снизилось на 2,5 % и составило 1851.

- Все очаги бешенства животных обследовались совместно специалистами ветеринарной и санитарной служб, - рассказали в Роспотребнадзоре по Тамбовской области. - В контакте с животными было 29 человек, в том числе 2 детей. В очагах организованы и проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация.

К настоящему моменту случаев бешенства у людей в области не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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