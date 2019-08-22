Юные тамбовчане встретились с детской писательницей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-22T17:52:50+03:00

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В центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака воспитанники детского сада № 40 «Русалочка» встретились с детской писательницей из Москвы Ольгой Митькиной.

- Ольга Сергеевна живёт в Москве, работает юристом, а в свободное время занимается переводами стихотворных и прозаических произведений. Она является автором множества весёлых стихотворений и интересных историй для детей младшего и среднего школьного возраста, - рассказали в городской администрации.

Писательница прочитала ребятишкам несколько стихотворений из своей первой книги «В волшебной стране», детсадовцы отгадывали загадки и участвовали в викторине. А потом юные читатели сами вспомнили и рассказали гостье стихотворения Агнии Барто, Самуила Маршака, Константина Симонова. Ребята подготовили и исполнили музыкальные номера. Каждому участнику встречи вручили в подарок книгу и открытку с автографом автора.

ИСТОЧНИК KP.RU